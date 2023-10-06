مهرجان الخريف.. منتجات تعكس الموروث الشعبي للسليمانية (صور)

شفق نيوز/ احتضنت حدائق "بارك آزادي" في السليمانية، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الخريف بحضور جماهيري واسع، فيما بيّن القائمون على المهرجان أن الهدف من إقامته الحفاظ على الموروث الشعبي ودعم المنتوج المحلي.

وقال المشرف على المهرجان موفق مخلص في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المهرجان انطلق في الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر وسيستمر لغاية السابع منه في حدائق بارك ازادي بمشاركة 135 مشارك من مختلف مناطق السليمانية".

وحول المعروضات التي تم عرضها خلال المهرجان بين موفق ان "المهرجان يتضمن الموروثات الفلكلورية من أكلات شعبية وألبسة وحُليّ وغيرها، من الأعمال اليدوية والفنية والتي تعكس التاريخ العريق لأهالي المدينة".

وأضاف أن "المهرجان فصلي نقوم به كل عام في هذا الوقت من السنة نعرض من خلاله منتجات محلية الصنع أمام المواطنين مباشرة للتسوق".

وتابع أن "الهدف من إقامة المهرجان هو الحفاظ على الموروث الشعبي ودعم المنتوج المحلي من خلال هذه المشاريع".

وأكد المشاركون في المهرجان أهمية إقامة مثل هذه النشاطات الاقتصادية كونُها فرصة جيدة لتعريف المواطنين بمنتجاتِهم المحليةِ اليدوية والمصنعة من مواد طبيعية"، فيما بينوا أن "القائمين على المهرجان يهدفون إلى تشجيع المشاركين ومن كلا الجنسين من خلال عرض منتجاتهِم وبيعِها مباشرة للمواطنين، وبالتالي الاستفادة من مردودها المادي".

وأوضحت المشاركة مريم علي عن مشاركتها في المهرجان "يعتبر هذا المهرجان فرصة جيدة لنا نحن أصحاب المشاريع الصغيرة لعرض منتجاتنا من الحرف اليدوية ليتعرف المواطنون عليها وبيعها والاستفادة من مردودها المادي إضافة الى الحفاظ على الموروث الشعبي ودعم المنتوج المحلي".

وبيّن مخلص ان "الحضور كان ملفتا هذا العام خلال أوقات افتتاح المهرجان والتي تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحا ولغاية الحادية عشر مساء".