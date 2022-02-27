مهرجان الحرية ونوروز في أربيل.. قرارات واستعدادات

شفق نيوز/ بدأت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، استعداداتها لإقامة النسخة الـ12 من مهرجان الحرية ونوروز بمناسبة اتفاقية 11 آذار وتحرير أربيل خلال الانتفاضة الربيعية وعيد نوروز.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، ورد لوكالة شفق نيوز، رعى محافظ أربيل أوميد خوشناو عقد اجتماع في مبنى المحافظة، ناقش الاستعدادات لإقامة ما ذكر آنفا، وذلك بحضور نائبي المحافظ هيمن قادر، ومسعود كارش، وقائممقام المركز نبز عبد الحميد، والمدير العام للثقافة والفنون في أربيل فرهنك غفور، ومسؤولين آخرين.

وتمخض عن الاجتماع، وفقاً للبيان، انطلاق عمل اللجنة العليا للمهرجان، وتحديد لجان أخرى لإدارة المهرجان المقرر أن تبدأ فعالياته يوم الجمعة 11 آذار المقبل، وتستمر الفعاليات لمساء يوم نوروز.

ويضم المهرجان، أكبر عدد من الفعاليات المتنوعة في عدد من الأماكن مثل قلعة أربيل، وبارك شانيدر، وأماكن أخرى، بحسب البيان.