مهرجان اربيل الصيفي.. منصة مجانية لدعم المشاريع الصغيرة وتنشيط السياحة (صور)

شفق نيوز- أربيل

تتواصل فعاليات المهرجان الصيفي في مدينة أربيل، وسط إقبال واسع من الزوار، في متنزه سامي عبد الرحمن، بمشاركة أصحاب الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والهواة، في فعالية تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية ودعم الإنتاج المحلي.

وشهد المهرجان تخصيص عشرات الأجنحة والمواقع المجانية لأصحاب المشاريع الصغيرة والحرفيين ومنتجي الأغذية المنزلية، ما أتاح لهم عرض منتجاتهم والتواصل المباشر مع الزوار دون أعباء مالية.

وتقول شلير علي، إحدى المشاركات في قطاع الصناعات اليدوية، لوكالة شفق نيوز، إن المشاركة في المهرجان وفرت فرصة كبيرة لعرض المنتجات أمام آلاف الزوار يومياً.

وأضافت: "حققنا مبيعات جيدة، والأهم أننا استطعنا التعريف بعلامتنا التجارية وبناء قاعدة من الزبائن، وهي فرصة لم تكن متاحة بهذه السهولة من قبل".

من جانبه، أكد صاحب مشروع للمنتجات الغذائية، زانا رحماني، أن المهرجان تحول إلى متنفس لأصحاب المشاريع الناشئة، إلى جانب كونه وجهة ترفيهية للعائلات.

وقال لوكالة شفق نيوز، إن التنظيم والموقع أسهما في نجاح المشاركة، معرباً عن أمله في استمرار إقامة مثل هذه الفعاليات على مدار العام، لما لها من دور في دعم الإنتاج المحلي وتنشيط الأعمال الصغيرة.

بدورها، قالت المواطنة فاطمة محمد، وهي إحدى زائرات المهرجان، إن عائلتها تحرص على زيارة المتنزه خلال الأمسيات الصيفية للاستمتاع بالأجواء والأنشطة الترفيهية.

وأضافت أن المهرجان يوفر فرصة لشراء منتجات محلية بأسعار مناسبة، إلى جانب الأنشطة المخصصة للأطفال، بما يجمع بين الترفيه ودعم أصحاب المشاريع المحلية.

ويستمر المهرجان لعدة أيام، وسط توقعات بارتفاع أعداد الزوار، في فعالية تعكس توجه أربيل نحو توظيف الأنشطة السياحية والثقافية في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص المشاريع الناشئة.