من وحي الطبيعة.. ورشة عن الولادة والرضاعة في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ نظمت وحدة الحوامل في منظمة "سمارت" الصحية بمدينة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، ورشة عمل حول الرضاعة والولادة الطبيعية، شارك فيها عدد من النساء الحوامل وربات المنازل، وألقي فيها محاضرة حول البرنامج من خلال عرض توضيحي من قبل المدربة المختصة.

وقالت مدربة الورشة، شارا رسول، لوكالة شفق نيوز، إن "الورشة تضمنت عرضاً توضيحياً يبين آلية وكيفية الرضاعة والولادة الطبيعية الصحيحة من قبل الأم، وشجعت الرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل لما لها من أهمية في البناء الصحيح للبنية الصحية للطفل وتغذيته ما بعد هذا العمر".

وأوضحت رسول، أن "الورشة شاركت فيها 30 امرأة، وهي ضمن برنامج موسع لتمكين المراة الحامل صحياً وسيستمر لمدة طويلة"، مضيفة أن "الولادة تعتبر حدثاً عظيماً في حياة أي امرأة، لتبدأ بنهاية الحمل مرحلة جديدة في الأمومة، لكن هذه اللحظة الحاسمة قد تكون خطرة على حياة الأم والجنين على حد سواء، لذلك، ليس من المستغرب أن تكون الولادة أمرا مخيفاً بالنسبة للكثيرات حتى بالنسبة للنساء اللواتي لم يخضن تجربة مؤلمة من قبل، لأن ذلك راسخ في الذاكرة الجماعية".

وأشارت إلى أن "الورشة ركزت على أن الولادة الطبيعية هي عملية طبيعية جميلة ومليئة بالتحديات، ولكن مع التخطيط الصحيح، يمكن أن تكون العملية سلسة لكل من المرأة والطفل".

ولفتت رسول، إلى أن "الولادة الطبيعية هي الطريقة الأكثر شيوعًا للولادة"، مردفة بالقول: يفضل مقدمو الرعاية الصحية الولادات الطبيعية لأنها عادةً ما تكون الأكثر أمانًا لكل من الأم والطفل الذي يولد، خصوصاً أن الولادات الطبيعية تحدث عمومًا بين الأسبوعين 37 و42 من الحمل".