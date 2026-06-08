من مخيمات زاخو.. 235 عائلة تستعد للعودة إلى سنجار

شفق نيوز- دهوك

أفاد مدير مخيم قاديا جنوب ادارة زاخو المستقلة، زانا محمد، يوم الاثنين، بأن قوافل عودة نازحي سنجار الى مناطقهم الأصلية مستمرة بعد 12 عاما من النزوح، مشيرا الى ان 235 عائلة من سكان المخيم سجلت أسماءها للعودة.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية العودة وزعت على أربعة أيام حيث عادت 47 عائلة في اليوم الاول فيما شملت قافلة اليوم 59 عائلة، لافتا الى ان بعض العائلات قد توجل عودتها بسبب عدم توفر مساكن لها في مناطقها الاصلية.

وأوضح أن إدارة المخيم نسقت مع وزارة الهجرة والمهجرين لاستكمال معاملات العائدين كما جرى تقديم دعم مالي قدره مليون و558 الف دينار لكل عائلة من قبل منظمة الهجرة الدولية ومديرية الهجرة والمهجرين في اقليم كوردستان وموسسة بارزاني الخيرية للمساعدة في نقل الاثاث والممتلكات.

وأضاف محمد، أن مغادرة المخيم بعد سنوات طويلة من النزوح تمثل لحظة صعبة للكثير من العائلات وخاصة الاطفال الذين نشأوا فيه، موكدا أن العودة الى الوطن تبقى الهدف الذي انتظرته هذه العائلات لسنوات.

في السياق، قال المواطن خدر علي - أحد العائدين إلى سنجار - لوكالة شفق نيوز، إن قرار العودة لم يكن سهلا بعد 12 عاما من النزوح لكنه يمثل بداية مرحلة جديدة لعائلته، معربا عن امله في توفير المزيد من الخدمات والدعم للعائدين لضمان استقرارهم في مناطقهم الأصلية.

في حين قال خديدا حسو - نازح آخر من سكان المخيم – للوكالة إنه "لا يرغب بالعودة في الوقت الحالي بسبب استمرار نقص الخدمات الاساسية وضعف الوضع الأمني في بعض مناطق سنجار"، معتبراً أن "هذه الظروف لا تسمح بعودة مستقرة وامنة".