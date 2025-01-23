من محبسه.. زعيم العُمّاليين يواصل مفاوضات إنهاء الصراع مع تركيا

شفق نيوز/ أفاد نائبان قاما بزيارة زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، يوم الخميس بأن الأخير "يواصل" مفاوضات مصالحة أتت بمبادرة من أنقرة.

وقال النائبان في بيان إن "أوجلان في عملية تفاوض مستمرة، وبمجرد الانتهاء من الاستعدادات سيتم الإدلاء بالتصريحات اللازمة"، مؤكدين أن "هذه العملية ستسمح لكل فرد، ولنا جميعا بالعيش معا وبحرية".

وتوجه نائبان من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب التركي المناصر لقضايا الكورد، الأربعاء إلى سجن جزيرة إيمرالي قبالة سواحل إسطنبول، حيث يعتقل مؤسس حزب العمال الكوردستاني منذ العام 1999.

وسبق للنائبين أن توجها إلى إيمرالي في نهاية ديسمبر لعقد أول لقاء معه منذ 10 سنوات.

ودعا عبد الله أوجلان، بعد ذلك، إلى تقارب بين الأتراك والكورد باعتباره "مسؤولية تاريخية" وشدد على أنه "مصمم" على المشاركة في عملية المصالحة التي بدأتها أنقرة.

ورحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، "بالتقدم الكبير" في هذا الحوار الذي بدأ مع حزب العمال الكوردستاني.