أمن كوردستان يعلن حصيلة عمليات مكافحة المخدرات خلال 6 أشهر في الإقليم

شفق نيوز- أربيل

أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، حصيلة العمليات التي جرى تنفيذها خلال الأشهر الستة الأخير من العام الحالي في مجال مكافحة المخدرات واعتقال مروجيها ومتعاطيها.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه العمليات تأتي استمراراً للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والحد من انتشار المخدرات وبناء مجتمع صحي وآمن.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الممتدة من الأول من حزيران/ يونيو 2025 ولغاية 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وبإشراف مديرية مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأسايش العامة، وبالتعاون مع المديريات والأجهزة الأمنية الأخرى، تمكنت القوات الأمنية من القبض على عشرات المتورطين في شراء وبيع المواد المخدرة، فضلاً عن توقيف العشرات الآخرين بتهمة تعاطيها.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الأشهر الستة الماضية في ضبط ما يقارب 672 كيلوغراماً من المواد المخدرة المختلفة، شملت الماريجوانا، والكريستال، والهيروين، والحشيش، والأفيون، والكوكايين، إضافة إلى حبوب الكبتاغون التي كانت معبأة ضمن كميات مخدرة، فضلاً عن مصادرة 6000 قرص من مادة الإيفيدرين و3253 شريحة من حبوب الترامادول.

وبيّن مجلس الأمن أن الكميات المضبوطة تضمنت 167 كيلوغراماً و157 غراماً من الماريجوانا، و193 كيلوغراماً و681 غراماً من مادة الكريستال، و56 كيلوغراماً و627 غراماً من الهيروين، و25 كيلوغراماً و301 غراماً من الحشيش، و14 كيلوغراماً و450 غراماً من الأفيون، و13 كيلوغراماً و668 غراماً من الكوكايين، إلى جانب 201 كيلوغرام و180 غراماً من حبوب الكبتاغون، إضافة إلى آلاف الأقراص الدوائية المحظورة.

وأكد أن جميع المتهمين الذين تم القبض عليهم جرى تحويلهم إلى التحقيق ومن ثم إحالتهم إلى القضاء وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن مديرية مكافحة المخدرات تمكنت، بالتعاون مع الجهات المعنية، من ضبط 197 كيلوغراماً من مادة الكريستال خارج إقليم كوردستان.

وختم مجلس أمن إقليم كوردستان بيانه بدعوة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو تعاطي المواد المخدرة، مع التأكيد على أهمية الابتعاد عن هذه المواد حفاظاً على صحة المجتمع وأمنه واستقراره.