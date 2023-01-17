أمن كوردستان يعلن القبض على مجموعة "إرهابية" خططت لتنفيذ تفجيرات

شفق نيوز/ أعلنت الأجهزة الأمنية في مجلس امن اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، القبض على مجموعة "ارهابية" تابعة لحزب العمال الكوردستاني كانت تخطط لتنفيذ عمليات تفجير بواسطة عبوات ناسفة.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استمرارا في جهود مجلس أمن الاقليم للحفاظ على امن واستقرار المواطنين في كوردستان، تمكنت الاجهزة الامنية في 6 كانون الثاني من السنة الحالية من إلقاء القبض على مجموعة إرهابية تابعة لحزب العمال الكوردستاني في مدينة دهوك".

واوضح البيان ان "المجموعة مكونة من شخصين الأول يدعى (هيمن يوسف خضر) المعروف بـ(هڤال آندوق) و(احمد شمو سمير )"، مشيرا الى "ضبط ثلاثة قنابل وإلقاء القبض على سائق سيارة الأجرة ( تاكسي) الذي قام بنقل القنابل".

وتابع، "بعد التحقيق مع الإرهابيين تبين انه تم توجيههم لمراقبة السيارات العسكرية والشخصيات الدينية والسياسية والاجتماعية من قبل مسؤول في جهاز المخابرات التابع لحزب العمال ويدعى (ناجي حجي بدل) المعروف بـ (روژهات) وذلك بهدف تنفيذ تفجيرات في مخيمات شاريا وبيرسفي وكبرت وشيخان ضمن محافظة دهوك التي يعيش فيها الاخوة الايزيديين بعد تهجيرهم من قبل داعش و عدم قدرتهم على العودة إلى مناطقهم".