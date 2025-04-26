أمن كوردستان يعلن اعتقال معتدين على حماية مسؤول في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن في إقليم كوردستان "الأسايش"، مساء يوم السبت، عن توقيف جميع المتورطين في حادثة الاعتداء على حماية مسؤول أمني في محافظة السليمانية، خلال تكريم المبدعين في المحافظة.

وقال المتحدث باسم الجهاز العقيد سلام عبد الخالق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجهاز شكّل لجنة تحقيق عاجلة للكشف عن ملابسات الحادثة التي تسببت بحالة من الفوضى خلال ساعات المساء في السليمانية".

وأضاف أن "مجموعة من الأشخاص خرقوا القانون وأقدموا على مهاجمة عناصر حماية زياد جبار، مسؤول مركز السليمانية"، مضيفاً أن "قوات الأمن تمكنت من اعتقال جميع المتورطين فور وقوع الحادثة".

وأكد جهاز الأمن التزامه الكامل بـ"تطبيق القانون والحفاظ على الاستقرار العام"، مشدداً على أن "التعامل مع الحادثة تم وفقاً للأصول القانونية، ولن يتم التهاون مع أي محاولات للإخلال بالأمن والنظام العام".