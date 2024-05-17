أمن كوردستان يعلن اعتقال "سقراط".. ذراع البغدادي الأيمن

شفق نيوز/ أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، إلقاء القبض على "سقراط خليل" الذراع الأيمن لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وكان له دور بارز في السيطرة على مدينة الموصل عام 2014.

وذكر بيان لمجلس أمن الإقليم، أن "الإرهابي الكبير الذي يدعى (سقراط خليل) والمعروف باسم (عبدالله تفخيخ)، كان شخصاً قريباً وموثوق جداً من قبل زعيم داعش".

وأظهرت اعترافات الإرهابي، أنه وبعد قضاء خمس سنوات في تركيا، عاد إلى إقليم كوردستان بجواز سفر مزور، وألقي القبض عليه فوراً داخل أحد مناطق الإقليم.

سقراط خليل المعروف بـ"عبد الله تفخيخ"، عمل عند انضمامه لصفوف داعش، في مجال التفخيخ، وكلفه البغدادي، بمهمات إرهابية عديدة، وأسند إليه دور بارز في مهمة السيطرة على مدينة الموصل، وشارك في أغلبية معارك التنظيم، ضد القوات العراقية والبيشمركة.