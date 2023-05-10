أمن كوردستان يعتقل 3 من تجار المخدرات

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الأمن في إقليم كردستان، يوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة من تجار المخدرات.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية وفي إطار منع انتشار أي نوع من المخدرات التي تضر بالمجتمع والاقتصاد في الاقليم، نفذت حملتين منفصلتين لإلقاء القبض على تجار المخدرات، وأوقعت بثلاثة منهم"، مشيراً الى ان "العمليتين نفذتهما مديريتي أسايش گرميان والسليمانية".

واشار البيان إلى أن "المتهم الأول هو (ش.ع.م) مواليد 1998 مقيم في السليمانية، والمتهم الثاني (أ . ع . ع) مواليد 1994 م مقيم في السليمانية والمتهم الثالث هو (ح ، ك ، أ) من مواليد 1986 ، من سكان قضاء كفري بادارة گرميان".

وأوضح البيان ان "اعتقال المتهمين تم بموجب المادتين 26 و 30 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".