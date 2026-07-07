أمن كوردستان يعتقل 3 مروجين لـ"داعش" في السليمانية وكركوك

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مؤسسة أمن إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، وذلك خلال عمليات أمنية نُفذت في محافظتي السليمانية وكركوك، بعد متابعة استخبارية وتنسيق في تبادل المعلومات الأمنية.

وقالت المؤسسة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تمكنت خلال شهري نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو 2026، من اعتقال المتهمين (چ. ئ)، و(ت. ب. ر)، و(پ. ف. س)، وذلك في إطار عمليات أمنية استندت إلى جهود استخبارية ومتابعة ميدانية.

وبينت أن "المتهمين حاولوا سابقاً تنفيذ ما يسمى بـ(الهجرة) للانضمام إلى تنظيم داعش، إلا أن تشديد الإجراءات الأمنية وإغلاق منافذ التحرك حال دون ذلك، ما دفعهم إلى التحول نحو النشاط الدعائي للتنظيم عبر شبكة الإنترنت".

وأوضحت أن المتهمين قاموا بإدارة ونشر محتوى متطرف عبر عشرة حسابات وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، شملت "فيسبوك"، و"تيك توك"، و"إنستغرام"، و"تلغرام"، و"يوتيوب"، حيث نشروا مقاطع فيديو وصوراً ومنشورات تروج لتنظيم "داعش" وأفكاره المتشددة، قبل أن تصدر أوامر قضائية بإلقاء القبض عليهم.

وأشارت المؤسسة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت اعتراف المتهمين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للتنظيم، والعمل على استقطاب الشباب والمراهقين وتشجيعهم على اعتناق الفكر المتطرف، والانضمام إلى تنظيم "داعش"، فضلاً عن حثهم على ما يسمى بـ"الهجرة" والالتحاق بصفوف التنظيم.

وأكدت أن المتهمين موقوفون حالياً وفق أحكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.