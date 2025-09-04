أمن كوردستان يعتقل المتورطين باستهداف الصحفي "هێمن مامەند" في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مؤسسة أمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تمكنها من القبض على المتورطين بمحاولة استهداف الصحفي والناشط المدني هێمن مامەند في مدينة السليمانية.

وأوضحت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع مساء يوم 2 من أيلول/ سبتمبر الجاري، في حي عقاري بالمدينة، عندما أطلق شخصان يستقلان دراجتين ناريتين، قادمتين من هولير-بنەسڵاوەن، النار باتجاه الصحفي هێمن مامەند، مما أدى إلى إصابة شخصين بعدد من الطلقات النارية".

وأكدت المؤسسة أن "الإجراءات تمت وفق توجيه قضائي بموجب المادة (31/406) من قانون العقوبات العراقي، حيث تم القبض على أعضاء الفريق المتورط، فيما تم تحويل شخصين آخرين من منفذي الحادث إلى محافظة هولير لاستكمال التحقيقات".

وأشار البيان إلى أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الهدف من الحادث كان تصفية الصحفي هێمن مامەند، مؤكدة استمرار متابعة القضية وكشف جميع تفاصيلها، وضمان تقديم المتورطين للعدالة".

وشددت المؤسسة على "أنها ستواصل تقديم التفاصيل لضمان كشف الحقائق ومعاقبة المسؤولين عن الحادث".

وكان مصدرا أمنيا، أفاد يوم الثلاثاء الماضي، بتعرض الصحفي والناشط المدني "هێمن مامەند" لإطلاق نار في وسط مدينة السليمانية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الهجوم وقع في شارع عقاري وسط المدينة، عندما أطلق شخصان يستقلان دراجة نارية النار باتجاه مامەند، قبل أن يلوذا بالفرار".