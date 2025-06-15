أمن كوردستان يطمئن المواطنين: لا وجود لأي قصف صاروخي

شفق نيوز/ أصدر جهاز الأمن في إقليم كوردستان، يوم الأحد، توضيحاً بشأن حريق اندلع في إحدى المناطق الجبلية، نافياً وجود أي قصف صاروخي في المنطقة.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حريقاً اندلع في الساعة 2:10 بعد ظهر اليوم قرب قرية هومرقوم، نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الأحراش والمراعي القريبة وعلى الفور، توجهت قوات الأمن في المنطقة مع فرق الدفاع المدني إلى الموقع بهدف السيطرة على الحريق".

وأضاف البيان، أنه "في الساعة 2:35 بعد الظهر، أدى امتداد الحريق إلى منطقة جبل سورين إلى انفجار عدد من مخلفات الحرب (ألغام قديمة)، دون وقوع أية خسائر بشرية ولم تسفر الانفجارات عن أي إصابات".

وأشار إلى أن "قواته بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني وجميع الأجهزة الأمنية، باشرت التحقيقات في الحادث، وتسعى للسيطرة التامة على النيران لحماية البيئة في المنطقة".

كما طمأن الجهاز، بحسب البيان، المواطنين بأن "الأنباء المتداولة عن قصف أو هجوم في المنطقة لا أساس لها من الصحة"، مشيراً إلى أن "أصوات الانفجار ناتجة عن انفجار الألغام بسبب امتداد الحريق".