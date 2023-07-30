أمن كوردستان يضبط 25 كغم من المخدرات مع اعتقال خمسة متاجرين بها

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان، يوم الأحد، بأنها تمكنت من ضبط 25 كغم من المواد المخدرة خلال تنفيذها أنشطة وفعاليات مختلفة.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية اليوم، فإن تلك الكمية المضبوطة تتألف من مادة "الكريستال"، وأقراص "الكبتاغون" إضافة إلى اعتقال خمسة تجار بالمواد المخدرة.

وأوضح البيان أنه "في النشاط الأول، وبعد التنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات في الحكومة الاتحادية العراقية، تم التمكن من ضبط (10) كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة، و(1) كيلوغرام من أقراص الكبتاغون مع اعتقال اثنين من كبار تاجر المخدرات. وفي النشاط الثاني، وبعد جمع المعلومات ومتابعتها عن كثب، تم التمكن من ضبط (7 كيلوغرامات) من نفس المادة ،والقبض على اثنين من المتاجرين".

وأضاف البيان أنه في النشاط الثالث، تمكنت القوات الامنية من ضبط سبعة كيلوغرامات من عشبة الشاي الممزوجة بالماريجوانا والحشيشة بحوزة متاجر.

وأشار البيان إلى "فتح ملف تحقيق لجميع المتهمين، واخضاعهم للقانون".