أمن كوردستان: هجوم بـ7 صواريخ يستهدف 3 مناطق في السليمانية والتحقيقات مستمرة

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مؤسسة أمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تعرض ثلاث مناطق في محافظة السليمانية لهجوم بسبعة صواريخ، مؤكدة أن فرقها المختصة تواصل تحقيقاتها الميدانية لتحديد حجم الخسائر البشرية والمادية.

وذكرت المؤسسة في بيان، تابعته وكالة شفق نيوز، أن الهجوم وقع عند الساعة 6:20 صباحاً، حيث استهدفت أربعة صواريخ قرية زرگويزلة، فيما سقط صاروخ واحد على قرية قسردي، واستهدف صاروخان المنطقة القريبة من تل كوباني في ناحية قرةداغ.

وأضافت أن الفرق المختصة تواصل عمليات المتابعة والتحقيق الميداني للوقوف على حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجوم، مشيرة إلى أنه لم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية بشأن الضحايا أو الأضرار المادية.

ويأتي ذلك في وقت شنت فيه القوات المسلحة الإيرانية، صباح اليوم الجمعة، ضربات بالصواريخ الباليستية استهدفت مقار جمعية كادحي كوردستان الإيرانية المعارضة في منطقة "زركويزله" ضمن الحدود الإدارية التابعة لمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وقال مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، إن ثمانية من مقاتلي الجمعية المعارضة للنظام في طهران لقوا حتفهم جراء تلك الهجمات، فيما لم تتمكن فرق الإنقاذ حتى الآن من انتشال جثامينهم جراء وجودها داخل الكهوف ووعورة المنطقة الجبلية.

في حين أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان في بيان رسمي، أن قوات التحالف الدولي تصدت وأسقطت ثماني طائرات مسيرة مفخخة في سماء مدينة أربيل، وذلك في الفترة ما بين الساعة 04:19 و الساعة 05:25 من صباح اليوم الجمعة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وجاء إحباط الهجوم بواسطة منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تزامناً مع تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة إثر تبادل الضربات العسكرية العنيفة بين واشنطن وطهران.