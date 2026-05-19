أمن كوردستان: مخيم سورداش تعرض لهجمات صاروخية وبالمسيرات خلال 24 ساعة

أعلنت مؤسسة أمن إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، أن مخيم سورداش للاجئين الكورد الإيرانيين المعارضين تعرض خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وذكرت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الهجوم وقع عند الساعة 10:05 من مساء يوم أمس الاثنين، حيث استُهدف مخيم اللاجئين في منطقة سورداش بمحافظة السليمانية بصاروخين وثلاث طائرات مسيّرة".

وأكدت أن "الهجوم لم يسفر عن أي أضرار أو خسائر في الأرواح".

ومساء أمس الاثنين، تعرضت مقار جمعية كادحي كوردستان "كومله"، في منطقة سورداش ضمن محافظة السليمانية، إلى هجمات صاروخية إيرانية.

وذكر حزب "كومله" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مقاره في سورداش بالسليمانية، تعرضت بحدود الساعة العاشرة من مساء اليوم، إلى قصف بأربعة صواريخ".

وأوضح: "منذ بدء حرب إيران مع أميركا وإسرائيل وحتى الآن، استهدفت طهران مقار (كومله‌) بأكثر من 77 صاروخاً وطائرة مسيرة (درون)".