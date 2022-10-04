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أمن كوردستان على طاولة ‏التحالف الدولي والبيشمركة 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-04T19:55:23+0000
أمن كوردستان على طاولة ‏التحالف الدولي والبيشمركة 

شفق نيوز/ ‏أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، على أهمية عمليات الإصلاح داخل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان.

وذكر بيان لوزارة البيشمركة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس المستشارين العسكريين في التحالف الدولي بإقليم كوردستان كولونيل سوريا زار، اليوم، وزارة البيشمركة واجتمع مع وكيل الوزارة". 

وناقش الاجتماع بحسب البيان "الأحداث الأخيرة في إقليم كوردستان وتأثيرها على أمن الإقليم والعراق، اضافة الى مناقشة الأوضاع في العراق والمخاطر على أمن إقليم كوردستان".

وجرى التباحث أيضا حول" مذكرة التفاهم بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الأمريكية والقضايا المتعلقة بإصلاح وتوحيد قوات البيشمركة".

وأشار وكيل وزارة البيشمركة سربست لزگين  إلى أن "توحيد القوات ضمن وزارة البيشمركة مستمر ولحسن الحظ تم حل جميع المشاكل المتعلقة بميزانية هذه القوات التي أصبحت تحت مظلة الوزارة ".

وثمن الجانبان خلال اللقاء، "عمليات الإصلاح داخل الوزارة"،  مؤكدين على ضرورة "الإسراع فيها".

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