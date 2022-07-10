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أمن كوردستان: دخول السائح لأربيل لا يستغرق سوى ثلاث دقائق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-10T08:38:08+0000
أمن كوردستان: دخول السائح لأربيل لا يستغرق سوى ثلاث دقائق

شفق نيوز/ ذكر المتحدث باسم مديرية أمن السيطرات في محافظة اربيل هاوكار طاهر، يوم الأحد، أن المديرية تقدم تسهيلات كبيرة إلى السائحين القاصدين المحافظة خلال هذه الأيام وذلك بتوجيه من وزارة الداخلية.

وقال طاهر في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان " دخول السائح الى اربيل لا يستغرق سوى 3 دقائق"، مشيرا إلى أنه "تم استقبال 16 ألف سائح قبل يوم من العيد وخلال اليوم الأول تم استقبال السياح بمعدل 10 آلاف سائح في كل 4 ساعات".

وكانت هيئة السياحة في اربيل قد أعلنت انها تتوقع وصول حوالي 300 الف سائح الى مدينة اربيل خلال ايام عيد الاضحى.

ودعت أمل جلال رئيسة الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان، أمس السبت، الفنادق والمقاهي والمطاعم في محافظات الإقليم كافة بعدم رفع الأسعار مع تزايد توافد السائحين من مناطق ومدن وسط وجنوب العراق.

وكانت كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان قد قررتا تعطيل الدوام في المؤسسات والدوائر الرسمية كافة خلال الأسبوع الجاري بمناسبة حلول عيد الأضحى.

هذا ومن المتوقع أن يقصد عشرات آلاف السائحين من مختلف محافظات العراق إقليم كوردستان لقضاء عطلة عيد الأضحى.

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