أمن كوردستان: تعرض مخيم اللاجئين في كويسنجق لاستهداف بطائرة مسيّرة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مؤسسة أمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تعرض مدينة كويسنجق (كويا) لهجوم بطائرة مسيّرة استهدفت مخيم اللاجئين في المدينة.

وذكرت المؤسسة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "طائرة مسيّرة واحدة هاجمت عند الساعة 10:05 من مساء يوم الثلاثاء، مخيم اللاجئين في مدينة كويسنجق".

وأضافت أن "الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية"، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل بشأن الأضرار المادية أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وكان عضو قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني، كريم برويزي، قد قال أمس الثلاثاء، لوكالة شفق نيوز إن "طائرة مسيرة استهدفت مخيم زيوي سبي الواقع في قضاء كويسنجق شمال محافظة أربيل".

وأضاف أن "الطائرة المسيرة سقطت على أحد المنازل داخل المخيم، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة في المبنى دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات بين السكان".

وتأتي هذه الاستهدافات لتعيد إلى الأذهان سلسلة الهجمات التي تعرض لها الإقليم بنحو 600 طائرة مسيرة خلال فترات النزاع الإقليمي، وقبل سريان الهدنة المؤقتة بين واشنطن وطهران، وهي العمليات التي تسببت سابقاً بسقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالغة بالبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية.