أمن كوردستان: اعتقال "ارهابيين" اثنين وتحرير امرأة وطفل كانا محتجزين لدى أحدهما (فيديو)

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مؤسسة أمن إقليم كوردستان (الأسايش)، يوم الاثنين، إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم "داعش" في عمليتين أمنيتين منفصلتين ضمن حدود محافظة السليمانية وإدارة رابرين، بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، فيما أكدت تحرير امرأة وطفل كانا محتجزين لدى أحد المعتقلين.

وقالت المؤسسة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة لعمليات الأسايش، وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، تمكنت من تنفيذ عمليتين أمنيتين منفصلتين بتاريخ 14 حزيران/يونيو 2026، أسفرتا عن اعتقال عنصرين مطلوبين ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد عمليات متابعة ورصد وتحقيقات دقيقة، ضمن حدود محافظة السليمانية وإدارة رابرين".

وأضاف البيان، أن "القوات الأمنية نجحت، عقب تنفيذ العمليتين، في تحرير امرأة وطفل كان أحد العنصرين الإرهابيين قد احتجزهما في وقت سابق".

وأشار إلى أن "المعتقلين أُوقفا وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، فيما لا تزال التحقيقات جارية معهما لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات القضايا المرتبطة بهما".