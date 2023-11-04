أمن إقليم كوردستان يلقي القبض على 19 متهماً بممارسة "السحر" (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش السليمانية، يوم السبت، اعتقال 19 شخصا بتهمة خداع المواطنين وممارسة السحر.

وقال جهاز اسايش الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد جمع المعلومات والتحري من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي في الأيام السابقة، ألقت قوات الاسايش القبض على 19 شخصا بتهمة ممارسة السحر حفاظا على الأمن الاجتماعي ومنع خداع المواطنين".

و أضاف البيان أنه "تم خلال الاعتقال ضبط كافة الأغراض المستخدمة في الكتابة والخداع على المواطنين للحصول على بعض الأموال".

وأشار البيان إلى "احتجاز جميع المشتبه بهم بموجب المادة 456 من قانون العقوبات".