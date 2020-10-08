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أمن إقليم كوردستان يتوعد بالقصاص من قتلة "آليخان": سيدفعون الثمن

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-08T18:52:33+0000
أمن إقليم كوردستان يتوعد بالقصاص من قتلة "آليخان": سيدفعون الثمن

شفق نيوز/ قال مجلس أمن إقليم كوردستان إن غازي آليخان مدير اسايش معبر سرزير الحدودي بين الإقليم وتركيا قضى يوم الخميس على يد إرهابيين، متوعدا بالقصاص من الجناة.

وأوضح المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "في مساء اليوم الخميس تعرض مسؤول اسايش جمارك سرزير في منطقة برواري بالا للاغتيال امام منزله في قرية بيكداو"، مشيرا الى ان "الجريمة نفذتها الأيادي السوداء للارهابيين الذين كانوا يهددونه بالقتل منذ مدة".

واشار البيان الى ان المديرية "تدين هذه الجريمة النكراء بشدة وتعبر عن تعازيها ومواساتها لذويه ورفاقه"، مشددا على ان "المجرمين سيدفعون ثمن هذه الجريمة".

وكان آليخان قد توفي عند وصوله لمستشفى طوارئ زاخو جراء إصابته برصاصتين أطلقهما مسلحون مجهولون عليه عندما كان على سطح منزله مساء الخميس.

وشهدت ناحية كاني ماسي مؤخراً قصفا جويا متكررا واشتباكات مسلحة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني المنتشرة هناك.



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