من فجر الغد.. أمطار وزوابع رعدية في منطقتين بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان تشهد مناطق غرب وشمال الاقليم منذ ساعات الفجر الاولى ليوم غد امطارا مصحوبة بزوابع رعدية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "وفقا لاحدث صور الاقمار الصناعية وقدوم كتل من السحب الى مناطق غرب وشمال الاقليم يتوقع ان تشهد ساعات الفجر الاولى يوم غد الاربعاء هطول زخات من المطر في تلك المناطق وتصحبها زوابع رعدية".

واشار البيان الى انه "من المتوقع ايضا ان تنخفض درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة او درجتين في معظم مناطق اقليم كوردستان".

وتابع، ان "مدينة دهوك تشهد حاليا غبارا خفيفا ادت الى تقليل مجال الرؤية الى سبعة كيلومترات".