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من عمر 12 عاماً.. إقليم كوردستان يجيز تطعيم الأطفال ضد كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-01T19:08:56+0000
من عمر 12 عاماً.. إقليم كوردستان يجيز تطعيم الأطفال ضد كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين عن اجراءات جديدة بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا في الاقليم، مشددة على خفض معدل اعمار الذين من الممكن تطعيمهم بلقاح فايزر الى سن الثانية عشر من العمر. 

وجاء في بيان للوزير سامان البرزنجي ورد لوكالة شفق نيوز انه تقرر ان يكون التطعيم بلقاح فايزر بايونتك لشرائح وطبقات المجتمع من عمر ١٢ عاما فما فوق ويتوجب ان تكون الاولوية لمجموعة الحالات الخطيرة مابين تلك الاعمار.

وأضاف أن هذا القرار يأتي استنادا إلى توصيات اللجنة الاستشارية العليا لبرنامج التلقيح ضد كورونا، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، ومن اجل تقليل خطر فيروس كورونا وزيادة مقاومة المجتمع بما يناسب مكافحة وباء كورونا.

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