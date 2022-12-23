من صنع أيديهن.. كورديات يتحدين البطالة (صور)

شفق نيوز/ في كل مناسبة، تتجمع فتيات كورديات، يصفن أنفسهن بـ"متحديات البطالة"، بين أروقة النشاطات الثقافية والفنية ليقمن أجنحة خاصة بالابداعات اليدوية، يعرضن من خلاله ما جادت به أيديهن من بضائع على أنظار مرتادي تلك الانشطة .

هند البياتي، أرملة وأم لأربعة أطفال، أفادت لوكالة شفق نيوز بأنها تمتهن الأعمال اليدوية لإعانة أسرتها، وهي تشجع النساء على إبراز النساء لقوتهنّ.

وأوضحت هند، أن "عدم إخفاء المرأة قوتها أمر مهم، بل عليها أن تظهر ما لديها من قوة"، مردفة: "أنا أعمل في الحرف اليدوية منذ ثماني سنوات وشجعني أصدقائي على ذلك، كما شجعوني على عرض أعمالي في المعرض، لقد بدأت في المشاركة في المعارض بأعمالي اليدوية، وجلب بالنسبة لي دخلاً جيداً".

طالبت هند، النساء الكورديات بـ"المشاركة في المعارض وعرض منتجاتهن وأعمالهن".

بدورها، قالت نسرين أحمد، وهي سيدة تعمل في الحرف اليدوية، للوكالة: "على الرغم من أن العمل اليدوي يتطلب الكثير من الاهتمام والتعب، إلا أنه يمكن للمرأة أن تملأ وقت فراغها به وتكسب دخلاً من خلالها".

ولفتت نسرين، إلى "رغبة المواطنين في الحرف اليدوية، لأنها عمل خاص، ويتطلب الكثير من العمل، ويجب على المرأة إظهار قدرتها وقوتها وعليها أن تخرج من ظل الأسرة".

وتهتم النساء بالمنتجات اليدوية في السنوات القليلة الماضية، وتعمل المرأة لأجل أن يكون لها اقتصاد مستقل من خلال الأعمال اليدوية وتخرج من ظل الأسرة بهذه الطريقة، لذلك، يشاركنّ في المعارض بمنتجاتهنّ اليدوية.