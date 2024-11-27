من إسطنبول.. محافظ أربيل يتحدث عن سوء معاملة المطارات التركية مع مواطني إقليم كوردستان

شفق نيوز/ بحث محافظ أربيل أوميد خوشناو، مع محافظ إسطنبول، داوود غول، يوم الأربعاء، تعزيز العلاقات الثنائية بين الحكومتين.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خوشناو وخلال زيارة يجريها ضمن وفد لحكومة إقليم كوردستان إلى تركيا، للمشاركة في معرض دولي تجاري، التقى محافظ إسطنبول وأكد معه أهمية تعزيز العلاقات بين أربيل وإسطنبول".

وسلط محافظ أربيل، الضوء على أنه في الكثير من الاحيان يتعرض مسافرو إقليم كوردستان للمساءلة والمضايقة عند زيارة مطار إسطنبول، متمنيا حل هذه المشكلة.

وتعهد محافظ إسطنبول، وفق البيان، بـ"معالجة هذه المشكلة"، في حين تلقى دعوة لزيارة مدينة أربيل، ووافق على تلبيتها.