من إسطنبول.. "روانگه" تطرح تجارب ميدانية في اجتماع دولي حول إعادة الإدماج

شفق نيوز/ شاركت مؤسسة "روانگه" في أعمال اجتماع فريق العمل التابع لمسار بودابست، والمتخصص بملف العودة وإعادة الإدماج، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية معنية بهذا الشأن.

وركزت الجلسات على مناقشة آليات تحقيق إعادة إدماج فعّالة ومستدامة للعائدين، من خلال مواءمة السياسات الوطنية مع احتياجات المجتمعات المحلية، وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني.

وخلال الاجتماع، استعرض وفد مؤسسة روانگه، تجارب ميدانية من العراق، ركزت على الأساليب المجتمعية والنماذج التي تعتمد على تمكين الشباب في عمليات إعادة الإدماج، معتبرًا أن دعم المبادرات المحلية هو المفتاح لضمان عودة كريمة ومستقرة على المدى الطويل.