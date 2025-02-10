أمن أربيل يلقي القبض على متهم بجريمة قتل في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن "الآسايش" في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شخص متهم بقتل رجل وامرأة وسرقة مبلغ مالي كبير في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان تلقت بلاغاً من قبل الجهات المعنية، حول قيام متهمين اثنين بارتكاب جريمة قتل بحق شخصين، هما "علي سعدي علوش" و"سامية عبد الله جعفر"، في بغداد بتاريخ 7 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث أقدم الجناة على حرق جثتي الضحيتين وإلقائهما في نهر بعد سرقة مبلغ 200 ألف دولار.

وأضافت أن محكمة الكرخ في بغداد أصدرت مذكرة قبض بحق المتهمين، مشيرة إلى أنه بعد تنفيذ الجريمة، فرّ أحد المتهمين، المدعو "ع. ح. أ" إلى أربيل، "حيث تمكنت فرقنا الأمنية من تحديد موقع اختبائه في المدينة، والقبض عليه بأمر من قاضي تحقيق آسايش أربيل، أما المتهم الثاني فما زال مختبئاً في بغداد".