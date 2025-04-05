من أربيل.. وكالة الصحافة الفرنسية تقيم معرضها الفوتوغرافي الأول بالشرق الأوسط (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، افتتاح معرض فوتوغرافي خاص بمصوري وكالة الصحافة الفرنسية، وهو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المعرض افتتح في مؤسسة فريمينك للصور الصحفية في أربيل، وسط أجواء فنية وثقافية".

وأضاف أن "المعرض يضم أفضل صور لمصوري الوكالة من داخل العراق وبعض الدول الإقليمية"، مبينا أن "هذا المعرض هو الأول للوكالة الفرنسية على مستوى الشرق الأوسط".