من أربيل.. ناشطون ومنظمات إنسانية توجه مناشدة لبغداد بشأن اللاجئين السوريين

شفق نيوز / نظم مجموعة من الناشطين ومنظمات إنسانية سورية، يوم الأربعاء، وقفة احتجاج أمام ممثلية الأمم المتحدة، وقدموا مذكرة إلى الممثلية، طالبوا فيها بإطلاق سراح أكثر من 400 لاجئ سوري احتجزتهم السلطات العراقية.

وقال رئيس منظمة "روش" الإنسانية، رشيد علي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك ألفي لاجئ سوري قدموا إلى العراق، وخلال قدومهم احتجزت السلطات العراقية 350 لاجئاً في سجن الموصل، و71 آخرين في بغداد".

وطالب علي، حكومتي بغداد وأربيل، ومنظمة الأمم المتحدة، بـ"الإسراع في إطلاق سراح هؤلاء اللاجئين، لكون احتجازهم يتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، إذ أن دخولهم للعراق إنساني وسياسي".

وأشار إلى أن "قيام السلطات العراقية بتسليم عددٍ منهم إلى سوريا خطوة غير قانونية وفق القانون الدولي وغير دستورية وفق الدستور العراقي".

وكانت السلطات العراقية، قد سلمت قبل شهرين، عدداً من اللاجئين السوريين إلى السلطات السورية.