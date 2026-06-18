من أربيل.. مقترح لتجمع شامل يضم محافظات العراق لتبادل الخبرات وتطوير الخدمات

شفق نيوز - أربيل

أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الخميس، أهمية تعزيز العلاقات والتعاون بين محافظات العراق، فيما دعا محافظ بغداد عطوان العطواني إلى عقد ملتقى يضم جميع المحافظات في أربيل لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المشتركة.

وقال خوشناو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ بغداد، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستان ينظر بأهمية إلى الحكومة الاتحادية الحالية، وهذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين المحافظات وتمكينها وتبادل الخبرات فيما بينها".

وأضاف أن "هناك زيارات جرت خلال الفترة الماضية، إذ استقبلت أربيل محافظ النجف، واليوم تستقبل محافظ بغداد، كما ستشهد الفترة المقبلة زيارة لمحافظ صلاح الدين"، مبيناً أن "الهدف من هذه اللقاءات هو تطوير العلاقات بين المحافظات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والاستفادة من التجارب الناجحة".

من جانبه، قال محافظ بغداد عطوان العطواني، خلال المؤتمر إن "زيارة أربيل تأتي للاستفادة من النقاط الإيجابية والتجارب الناجحة الموجودة في المحافظة، والعمل على نقل الخبرات".

وأشار إلى وجود مقترح "لعقد ملتقى ومؤتمر يضم جميع محافظات العراق في أربيل، بهدف عرض المشاريع والخطط التي حققتها كل محافظة، ومناقشة الإيجابيات والسلبيات والتحديات التي تواجه الإدارات المحلية".

وأضاف العطواني أن "العراق بحاجة اليوم إلى مزيد من الانفتاح والتواصل بين المحافظات، وإلى خطوات عملية تسهم في تمكين الحكومات المحلية باعتبارها المؤسسة الخدمية الثانية بعد الحكومة الاتحادية"، مؤكداً ضرورة دعم المحافظات عبر التشريعات المناسبة وتوفير التخصيصات المالية وزيادة الإيرادات.

وأوضح أن "التركيز الحالي ما يزال منصباً على النفط، إلا أن الاعتماد عليه مستقبلاً قد لا يكون كافياً، ما يتطلب استثمار الموارد الحالية بالشكل الأمثل وتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، فضلاً عن السعي لتحقيق إيرادات غير نفطية".

وتابع أن "الأزمة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية تمثل جرس إنذار يدعو إلى الاستعداد للأزمات المستقبلية وتقليل آثارها"، مشدداً على أهمية تمكين المحافظات من خلال القوانين وزيادة الإيرادات وتوسيع الموارد المالية.