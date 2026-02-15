من أربيل إلى واشنطن.. جامعات عراقية تتنافس في "جيسوب" للمحاكمات الصورية

شفق نيوز- أربيل

استضافت نقابة محامي اقليم كوردستان، يوم الأحد، الجولات الوطنية العراقية لمسابقة "جيسوب" (Jessup) نسخة العام 2026 بمقر النقابة في أربيل، بمشاركة 12 جامعة من مختلف مناطق العراق والإقليم، وذلك بهدف عرض مهارات طلاب القانون في المرافعة القانونية والخبرة في القانون الدولي.

وتعد هذه المسابقة الأضخم والأقدم عالمياً في مجال القانون الدولي، حيث تهدف إلى صقل مهارات المرافعات والبحث القانوني لدى الطلبة، ومحاكاة إجراءات محكمة العدل الدولية (ICJ) بشكل واقعي.

وسلط بختیار حیدر نقیب محامی كوردستان الضوء على المسابقة، قائلا، إن الجولات الوطنية العراقية ستضم 12 جامعة من مختلف أنحاء العراق الاقليم، وهي: (جامعة كوردستان/ أربيل، جامعة رابرين، الجامعة المستنصرية، جامعة التنمية البشرية، جامعة زاخو، جامعة كرميان/ كلية القانون، جامعة القادسية، جامعة نينوى، الجامعة الأميركية في العراق/ بغداد، جامعة نوروز، جامعة كوية، والجامعة الأميركية في العراق/ السليمانية).

وأوضح، أن "مسابقة جيسوب تُعد أكبر وأرقى مسابقة محاكم صورية في العالم، حيث تحاكي إجراءات محكمة العدل الدولية، ويعمل الطلاب من خلالها على تطوير مهارات البحث القانوني، المحاججة، وإعداد المذكرات المكتوبة، إلى جانب المرافعات الشفوية أمام قاعات المحاكم".

كما أشار حيدر إلى أن "الفريق الفائز من العراق سيتأهل لتمثيل البلاد في الجولات الدولية التي ستقام في واشنطن العاصمة، حيث سيتنافس مع أفضل كليات الحقوق حول العالم".

وتعتبر المسابقة منصة لتسليط الضوء على التعليم القانوني المتقدم في العراق وإقليم كوردستان، كما توفر فرصة للطلاب الناشئين للتفاعل مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وأطر العدالة العالمية، فضلاً عن إبراز القيادة الشبابية والتميز الأكاديمي في مهنة المحاماة.