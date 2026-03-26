من أربيل إلى مانهايم.. Vision Education تفتح باب تعاون أكاديمي جديد

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مؤسسة Vision Education، على هامش مؤتمر REAL CORP 2026 الذي انعقد في العاصمة النمساوية فيينا، توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة University of Applied Management Studies في مدينة مانهايم الألمانية، في خطوة تمهّد لشراكة أكاديمية ومهنية جديدة بين الجانبين.

وقالت المؤسسة في إعلانها، إن الاتفاق يمثل بداية تعاون يفتح المجال أمام إطلاق مبادرات مشتركة في المجالات الأكاديمية، والتدريب المهني، والبرامج المشتركة، بما يسهم في ربط الخبرات عبر الحدود وخلق فرص جديدة للطلبة والأكاديميين والمهنيين.

ويأتي هذا التطور على هامش مؤتمر REAL CORP 2026، الذي يعد من أبرز الفعاليات الدولية المعنية بالتخطيط الحضري والتنمية الإقليمية ومجتمع المعلومات، حيث أقيم في فيينا بين 22 و25 آذار 2026، بمشاركة أكثر من 250 مشاركاً من 35 دولة، إلى جانب نحو 180 مساهمة علمية.

Vision Education تقود الحضور الكوردستاني في REAL CORP 2026

وتُعد مؤسسة Vision Education، التي تأسست في مدينة أربيل عام 2018، ومؤسسها والمشرف العام عليها إدريس نيجيرفان بارزاني، إحدى أبرز المؤسسات الرائدة في مجال التربية والتعليم في إقليم كوردستان، وتؤكد أنها تسعى إلى إحداث تغيير إيجابي والمساهمة في تطوير البلاد عبر الاستثمار في التعليم.