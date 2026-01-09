من أربيل إلى حلب.. مسيرة تضامنية مع الكورد تندد بالعنف ضدهم (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، مسيرة تضامنية منددة بالتوترات في مدينة حلب السورية.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن المسيرة شهدت تجمع أعداد من أهالي أربيل والكورد السوريين، حيث رددوا شعارات داعمة للكورد هناك ونددوا بما وصفوها بـ"الجريمة" تجاه المكون الكوردي.

وقال أحمد شيخ موسي - كوردي سوري - لوكالة شفق نيوز، إن الاحداث في حيي شيخ مقصود و الاشرفية تسببت بتهجير آلاف الناس، كما أن الكثير من الأرواح البريئة أزهقت نتيجة العمليات العسكرية.

بدوره، ذكر سامان أرشد - مواطن من أربيل – للوكالة، أنه شارك في هذه المسيرة اليوم دعما للشعب الكوردي، مردفاً: "تعرضنا في السابق للمظالم، ولا نريد أن تتكرر هذه المأساة معهم (كورد سوريا) كما حصل معنا".

وفي وقت سابق من اليوم، بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، آخر التطورات في سوريا وحقوق الكورد والمكونات فيها، فيما جرى التشديد على مواصلة الحوار.

وكانت قوات الحكومة السورية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، سيطرتها على مناطق واسعة من حي الأشرفية وبني زيد، فيما تراجعت قوات الأسايش وتحصنت في حي الشيخ مقصود مع بدء تقدم القوات الحكومية.

وتسببت الاشتباكات المستمرة منذ ثلاثة أيام بين الجانبين في مدينة حلب بمقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة نحو 100 آخرين، إلى جانب مقتل وإصابة أكثر من 20 مقاتلاً من قوات الطرفين.