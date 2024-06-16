"من أربيل".. تسجيل حالة الوفاة الخامسة بين الحجيج الكورد في مكة

شفق نيوز/ توفي في مدينة مكة المكرمة في السعودية، اليوم الاحد، حاج كوردي من اربيل عاصمة اقليم كوردستان ليرتفع عدد المتوفين من الحجاج خمسة أشخاص.

ووفقا للمعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فان الحاج المتوفى يدعى أحمد محي الدين وهو من اهالي قرية تابعة لمدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وحصلت الوفاة بعد ظهر الأحد في مدينة مكة وهو من أهالي قرية كوربن التابعة لأربيل.

وتفيد المعلومات بان الحاج المتوفى سافر الى السعودية بالتأشيرة التي مدتها عام واحد لغرض أداء مناسك فريضة الحج هذا العام وكان قد ادى امس في مكة الركن الأكبر بصعود جبل عرفة.