من أربيل.. الأعرجي: قوة كوردستان من قوة بغداد وسنصل لمطلقي المسيرات

شفق نيوز- أربيل

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يوم الاثنين، أن قوة وأمن إقليم كوردستان، جزء لا يتجزأ من بغداد، وذلك عقب اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة المكلفة بالتحقيق في الهجمات المسيرة على الإقليم، عقد بمدينة أربيل.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، إن "اللجنة الأمنية المشتركة المكلفة بالتحقيق في الهجمات المسيرة على إقليم كوردستان، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، عقدت اليوم، اجتماعا أمنيا رفيعا مع حكومة الإقليم في أربيل وأجهزتها الأمنية".

ولفت إلى أن "الاجتماع جرى خلاله استعراض شامل لمهمة اللجنة مع شرح مفصل عن طبيعة الهجمات والمعلومات المتوفرة لدى الإقليم عنها، وخلص الى توصيات من قبل اللجنة المكلفة لرفعها أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".

وجدد الأعرجي، خلال الاجتماع، تأكيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، على أن أمن الإقليم جزء لا يتجزأ من أمن العراق وأن الأجهزة المختصة تعمل على تحليل المعلومات المتعلقة بالهجمات، إلى جانب استمرار التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بهذا الصدد".

وفي تدوينة له على منصة أكس، أشار الاعرجي، إلى أن "الأجهزة المختصة تواصل عملها في تحليل المعلومات المتعلقة بالأعمال التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في الإقليم، والتي تعدها استهدافاً مباشراً للاقتصاد الوطني، وإساءةً بالغة لسمعة العراق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".

وأكد أن الأجهزة الأمنية ستصل إلى الجناة الحقيقيين، وسيكون مصيرهم المثول أمام القضاء العادل، مشدداً على أن أمن العراق كلٌّ لا يتجزأ، وأن على الجميع العمل بروح المسؤولية الوطنية لحماية السيادة الوطنية وضمان أمن البلاد، فقوة إقليم كوردستان من قوة بغداد، وكلاهما ركيزتان لأمن واستقرار الدولة العراقية.

‏وخلص مستشار الأمن القومي، إلى القول إن "أي استهداف للمصالح الاقتصادية الوطنية يُعد مساسا بمصالح البلاد العليا، ويُلحق الضرر المباشر بالشعب العراقي".