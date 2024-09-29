من أربيل.. التركمان يطلقون حملتهم الانتخابية الخاصة ببرلمان إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، يوم الأحد، عن انطلاق الحملة الانتخابية لقائمة الجبهة المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وقال توران خلال مراسم أقيمت في مدينة أربيل بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، إضافةً إلى قادة الرأي العام والنخب والكفاءات، بحسب بيان ورد وكالة شفق نيوز "نعبر عن اعتزازنا بالدور الذي تلعبه الجبهة في تمثيل صوت المكون التركماني".

وبين أن "قائمة الجبهة التركمانية العراقية ستسعى خلال هذه الانتخابات إلى تعزيز حقوق المكون التركماني والمشاركة الفاعلة في صنع القرار السياسي في الإقليم".

وشدد على "أهمية تضافر الجهود بين جميع مكونات المجتمع لضمان انتخابات نزيهة تعبر عن تطلعات جميع أبناء الإقليم الذي يواجه تحديات صعبة على الأصعدة كافة".

وأكد توران، على "أهمية مدينة أربيل في المعادلة التركمانية ودورها التاريخي"، مشيراً إلى أن "أربيل لطالما كانت مركزاً حضارياً يجسد التعايش السلمي بين مختلف المكونات العراقية، وللمدينة مكانة خاصة في وجدان الشعب التركماني، لما تتمتع به من إرث تاريخي وثقافي يمتد لقرون طويلة".

وأوضح توران، أن "أربيل لم تكن فقط حاضرة سياسية، بل أيضاً شاهدة على تاريخ حافل أسهم فيه التركمان بفعالية في بناء المجتمع وتطويره على مختلف الأصعدة".

واختتم توران كلمته بالدعوة إلى "المشاركة الواسعة في الانتخابات"، مؤكداً أن "صوت كل ناخب يمثل خطوة نحو تحقيق الاستقرار والازدهار في العراق والمنطقة".

كما تم خلال المراسم إعلان أسماء مرشحي قائمة الجبهة التركمانية العراقية، والذين يمثلون مختلف الشرائح والفئات، بما يعكس تنوع المجتمع التركماني في الإقليم.

وأكد المرشحون التزامهم بالعمل على تحقيق التغيير الإيجابي والدفاع عن مصالح ناخبيهم، والعمل بروح الفريق من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع.