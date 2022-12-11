من دون فتح الصدر.. طريقة جديدة لإجراء عملية القلب في السلميانية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة السليمانية، بإقليم كوردستان، يوم الأحد، عن إجراء عملية جراحية لشريان القلب بطريقة جديدة من دون اللجوء لفتح الصدر، أو قص عظام القفص الصدري.

ونقل بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، عن الطبيب المختص في جراحة القلب والصدر والشرايين الدكتور علاء فتحي، قوله إن "هذا النوع الجديد من الجراحة أجري لتغيير لسان شريان القلب".

وأوضح فتحي، بحسب البيان، أن "هذا الأسلوب الجديد يجرى من دون فتح القلب أو كسر عظم الصدر والأضلاع، ويتم من خلال جرح صغير على الجنب لا يبلغ طوله أكثر من ستة إلى سبعة سنتيمترات".

وأضاف أن "هذا الأسلوب سيكون سببا في سرعة تعافي المريض، وعودته لممارسة حياته اليومية وكذلك يقلل من تكاليف العلاج"، مشيراً إلى أن "العملية تم إجراؤها لفتى في السابعة عشرة من العمر".