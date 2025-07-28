من خارج الإقليم.. سقوط "مترصدة المسنين" بيد شرطة أربيل (فيديو)

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية أسايش أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، اعتقال متهمة يُشتبه بقيامها بعدة جرائم سرقة، خاصة من الكبار والمُسنين في المدينة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد قيام فرقنا بالمتابعة والتحقيقات بشأن عدة حالات سرقة، وبأمر من قاضي تحقيق جهاز أمن أربيل، تم اعتقال المتهمة المدعوة (و. ح. ع)، وهي من خارج إقليم كوردستان، ويُشتبه بقيامها بعدة جرائم سرقة، خاصة من الكبار والمُسنين".

وأوضحت المديرية، أن "المتهمة كانت تراقب ضحاياها وتنفذ عمليات السرقة في اللحظة المناسبة، ومن بين الجرائم التي ارتكبتها سرقة مبلغ 5000 آلاف دولار أمريكي من سائق تاكسي، حيث تم ضبط المبلغ المسروق بحوزتها أثناء عملية الاعتقال، إضافة إلى سرقتها لعدد من القطع الذهبية وهاتف محمول".