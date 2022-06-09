من أجل حماية "الأصول" الوطنية.. كتاب ومثقفون كورد يوجهون نداءً لرئيس إقليم كوردستان

شفق نيوز/ دعا مجموعة من الأدباء والكتاب والمثقفين الكورد، يوم الخميس، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى تشييد متحف وطني لحفظ الكتب والنتاجات الثقافية الكوردية.

وقالت المجموعة في رسالة موجهة إلى بارزاني "كان الكاتب الكوردي العظيم الدكتور عزيز كردي جوهرة ثمينة ونجماً ساطعاً في سماء الأدب والثقافة الكوردية لأكثر من خمسين عاماً، كرس حياته بلا كلل وبإيثار لخدمة الكتابة والترجمة، وهؤلاء الكتاب يصبحون رموزاً لدولهم".

وأضافوا "كما تعلم، ترك عزيز كردي مكتبة كبيرة وأرشيفاً ثرياً نوصي بإنشاء متحف وطني لتخزين وحفظ جميع المكتبات والوثائق المهمة التي تركها أشخاص مثل كردي من أجل حمايتها كأصل وطني مهم من الدمار وفي نفس الوقت يمكن لأجيال اليوم والمستقبل من الكورد الاستفادة منها".

وأشاروا إلى انه "بهذه الطريقة، لن تضيع سنوات العمل الجاد لعزيز كردي وغيره من الملمين باللغة والثقافة الكوردية وستصبح الثقافة واللغة الكوردية أكثر ثراءً".

وتابع الكتاب والمثقفون الكورد بالقول "نضع مخاوفنا من ضياع هذا الأرشيف أمام سيادتكم لان هذا يعتبر مصدر قلق للعديد من الكتاب والمثقفين الآخرين الذين لا يعرفون من سيأتمنون على كتبهم وموادهم المؤرشفة بعد وفاتهم".

وأعربوا عن أملهم بأن "يتم إنشاء متحف وطني مخصص للكتاب بأسرع ما يمكن، يحظى بثقة أقارب الكتاب والعلماء والمخترعين، لهذا الغرض لدينا العديد من الأفكار التي سنقدمها عند الضرورة".