من أجل الصحة والحياة.. ملتقى لطب الأطفال في أربيل

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، إقامة ملتقى طبي خاص بالأطفال، بتنظيم مشترك بين أطباء الإقليم والمؤسسات الصحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، الملتقى حمل عنوان (ملتقى الأطفال من أجل الصحة والحياة)، وشهد حضورًا واسعًا من الأطباء والمختصين في مجال طب الأطفال، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات الصحية والأكاديمية في الإقليم.

وأضاف، أن، المشاركين تناولوا في جلسات الملتقى مجموعة من المحاور المتعلقة بصحة الأطفال في كوردستان، من أبرزها، مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال في المراكز والمستشفيات، وسبل تحسينها، أهمية التطعيمات وسبل تعزيز حملات التوعية في المناطق الريفية والنائية، المشاكل التغذوية الأكثر شيوعًا بين الأطفال، وتأثير سوء التغذية على النمو العقلي والجسدي، أمراض الطفولة المزمنة والوقاية المبكرة، وضرورة تكثيف برامج الفحص الدوري.

وتابع، كما جرى خلال الملتقى التأكيد على أهمية التعاون بين وزارتي الصحة والتربية، لضمان بيئة صحية داخل المدارس، وتعزيز مفاهيم الوعي الصحي منذ سن مبكرة.