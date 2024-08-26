من جديد.. إضراب في السليمانية بسبب تأخير صرف الرواتب

شفق نيوز/ بدأ موظفو بعض الدوائر الخدمية في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، بمقاطعة الدوام الرسمي معلنين الإضراب بسبب تأخير صرف الرواتب الشهرية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن موظفي مديرية ماء السليمانية أعلنوا اليوم الاثنين أنهم بدأوا إضراباً عن العمل بسبب عدم تسلمهم رواتبهم لمدة تقارب الشهرين.

وعلى صعيد متصل، قاطع موظفون في بلدية السليمانية الدوام، في حين نظم آخرون إضراباً عن العمل، ما أدى إلى تعطيل خدمات المواطنين، بحسب مصدر في رئاسة بلدية السليمانية.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز، أن سبب الإضراب يعود إلى تأخر صرف الرواتب لمدة تقارب الشهرين، حيث أنه مع اقتراب نهاية شهر آب لم يتم حتى الآن صرف رواتب شهر تموز.

ويطالب المحتجون بصرف راتب شهر تموز/ يوليو الماضي وثلاثة رواتب من العام الماضي والبدء بصرف العلاوات والترفيعات المهنية لجميع الموظفين وحسم مصير المحاضرين المجانيين.

وفي شهر آذار 2024، أعلن موظفو دوائر المرور وكاتب العدل والكهرباء وبعض المدارس في السليمانية، مقاطعتهم الدوام الرسمي بسبب تأخر صرف رواتبهم.

ولم تعلق السلطات على الأمر.