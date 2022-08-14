من جديد.. أزمة رواتب المتقاعدين تطل برأسها في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أطلت من جديد أزمة رواتب المتقاعدين في السليمانية، حيث تفاجئ المتقاعدون بعدم صرف رواتبهم التي كانت مقررة اليوم الأحد.

وبحسب القائمة التي أصدرتها وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان ، فانه كان من المقرر أن يتم اليوم توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين وعدد من الوزارات.

وقال أحد المتقاعدين الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة شفق نيوز ،إن "الكثير من المتقاعدين جاءوا من الساعة الثالثة صباحا إلى بنوك السليمانية لكن تم إخبارهم بعدم توزيع الرواتب بالرغم من توفر الأموال في المصرف الا ان اوامر الصرف لم ترد للمصرف".

وقال خالو احمد وهو متقاعد مسن إنه "كان مقرراً أن يتم اليوم توزيع رواتب شهر تموز لكن لحد الان لم يتم ذلك ولأسباب مجهولة علما ان الكثير منا جاء وهو يعاني الأمراض في هذه الأجواء الحارة وبعضنا الآخر لا يستطيع العودة الى منزله بسبب عدم توفر أجور النقل لديه".

وتساءل خالو أحمد عن أسباب أزمة الرواتب هل هي إدارية أو مالية؟ وتساءل كذلك لماذا يتم توزيعها في اربيل ودهوك ولا يتم تسليمها بانسيابية في السليمانية.

وطالب خالو احمد من الحكومة "احترام شيبة المتقاعدين والنظر لتضحياتهم خلال سنوات الخدمة وما قدموا في الفترة الماضية".

وقال مصدر مطلع في مصرف ملكندي لوكالة شفق نيوز إن "تأخير الصرف يعود بسبب تغيير جدول التوزيع بسبب عطلة شهر محرم".

يأتي ذلك في وقت ظهرت مؤخراً مشكلة تلكؤ توزيع الرواتب في بنوك السليمانية، حيث حُرم الكثير من الموظفين والعاملين في المحافظة من استلام رواتبهم في مواعيدها.