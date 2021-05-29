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من جديد.. دورية روسية على حدود الادارة الذاتية وتركيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-29T09:33:57+0000
من جديد.. دورية روسية على حدود الادارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيّرت الشرطة العسكرية الروسية، يوم السبت، دورية على حدود الادارة الذاتية وتركيا، أقصى شمال وشرق سوريا.

وقال مصدر محلي من قرية عين ديوار الحدودية لوكالة شفق نيوز، إن الدورية تجولت في القرية وتمركزت عند الجسر الروماني على نهر دجلة مدة ساعة واحدة وعادت أدراجها، باتجاه قامشلي.

وذكر المصدر أن الدورية مؤلفة من مدرعتين عسكريتين فقط ، مع غطاء جوي برفقة حوامتين (هليكوبتر) .

وقلصت الشرطة العسكرية الروسية عدد دورياتها الاعتيادية على حدود الادارة الذاتية وتركيا خلال الأسبوع، من ثلاث دوريات إلى دورية واحدة فقط في الآونة الأخيرة.

وكانت الشرطة الروسية قد سيرت دورية لها خلال الأسبوع الماضي، (السبت)، في ريف ديرك الشمالي على حدود الإدارة الذاتية وتركيا.

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