من بينها إعفاء ضريبي وتأجيل استيفائها..كوردستان تتخذ إجراءات لخفض أسعار المواد الغذائية

شفق نيوز/ صادق رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، على مجموعة من القرارات التي اتخذها مجلس وزراء الإقليم لخفض أسعار المواد الغذائية الضرورية للمواطنين، من بينها إعفاء العديد من المواد الغذائية الأساسية من الضريبة لمدة شهرين وتأجيل استيفاء الضرائب عن مواد أخرى من التجار.

ووفق كتاب لمجلس وزراء الاقليم اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ويحمل توقيع رئيس الحكومة مسرور بارزاني، فقد أشير الى انه بهدف مواجهة أية أزمة مرتقبة في مجال إنتاج وتوفير الحاجات الغذائية الأساسية بسبب الحرب الروسية – الاوكرانية ومنع الغلاء في اسعارها في الاسواق فقد أصدرت حكومة الإقليم عدة قرارات.

وأوضح الكتاب؛ أنه تقرر رفع الضرائب الجمركية عن المواد الغذائية والحاجات الأساسية مثل (الدقيق والأرز وزيت عباد الشمس وزيت الذرة والدهن النباتي الصلب والدهن الحيواني الصلب والشاي الأسود والسكر والبقوليات وحليب الأطفال).

كما قرر المجلس أيضا تأجيل استيفاء الضرائب وارسوم الجمركية عن استيراد المواد الغذائية وتقديم التسهيلات للتجار بغية استيراد المواد الغذائية كما حصل في فترة الحجر الصحي وتفشي فيروس كورونا، بشرط الالتزام بمعايير الجودة والسيطرة النوعية.