من بينها الإغلاق الجزئي .. داخلية إقليم كوردستان تصدر قرارات جديدة للتصدي لكورونا

شفق نيوز/ أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء حزمة من الإجراءات الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا المتحور من بينها إغلاق بعض الأماكن وبشكل جزئي.

وأكدت وزارة الداخلية في الإقليم في بيان نقلا عن اللجنة العليا التي اجتمعت أمس الأثنين على مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية من قبل وزارة الصحة وفقا لما هو مبين في الدوائر والمؤسسات الحكومية، والأوساط التعليمية، والأسواق والأماكن العامة كافة والمتمثلة بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الإجتماعي خاصة في المولات والأسواق و داخل وسائل النقل العامة والخاصة.

وقرر البيان منع أي شكل من أشكال الاجتماعات والتجمعات الجماهيرية وعقد المؤتمرات والاحتفال بالمناسبات الدينية والإجتماعية.

وأكدت اللجنة في بيانها على استمرار حملات التوعية الصحية في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة والأوساط التعليمية والأماكن العامة.

وشددت اللجنة في بيانها على أنه "يجب أن تقدم الكافتريات والمطاعم الخدمات للزبائن في الباحة الخارجية لها، وتلك التي لا تمتلك باحة يتعين عليها تحديد عدد الزبائن، وأن تفتح الأبواب والنوافذ ومفرغات الهواء كافة وباستمرار مع مراعاة المسافة بين طاولات الطعام".

وأشارت إلى تحديد عدد الحضور في قاعات الأعراس بشكل يمنع حدوث الزحام في داخل القاعات، وان القاعة التي مساحتها (500م2) يسمح بدخول 60 شخصا فقط، والقاعة التي مساحتها (1000م2) يُسمح بدخول 120 شخصا فقط، وأن يتواجدوا داخل القاعة لمدة ساعة واحدة وخلافه سيتم تغريم إدارة القاعة.

تتمة..