من "بيت كوردستان".. مسرور بارزاني يبعث برسائل لترامب وبغداد والمنطقة

شفق نيوز/ افتُتح "بيت كوردستان" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، والذي سيكون مختصاً بالترويج لإقليم كوردستان، تجارياً واقتصاديا.

وقال مسرور بارزاني خلال حفل الافتتاح: "أنا سعيد للغاية بالمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس باسم البيت الكوردستاني، أشكر كل من ساهم في بناء هذا البيت، الذي أصبح منصةً للتعريف بالشعب الكوردستاني وإمكانات الإقليم".

وأشار بارزاني إلى أن "بيت كوردستان" سينظم هذا العام سلسلة من الفعاليات والنشاطات لتعريف المجتمع الدولي بالفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة بالإقليم، بهدف جذب الدول والشركات الكبرى.

وفي سياق حديثه عن العلاقات الدولية، وصف بارزاني يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد بأنه "يوم تاريخي"، معربًا عن أمله في تطوير العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ومواصلة التعاون لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

كما دعا الولايات المتحدة إلى تقديم دعم أكبر للعراق، لا سيما إقليم كوردستان، لضمان حماية الإقليم وتنمية اقتصاده.

وحول التطورات في الشرق الأوسط، أكد بارزاني أن الإقليم يراقب التغيرات المتسارعة، خاصة في سوريا، ويسعى لتجنب التورط في أزمات المنطقة.

وأضاف: "إذا كان بإمكاننا لعب دور إيجابي في تحسين الأمن والاستقرار، فلن نتردد. نسعى دائمًا لضمان السلام، ونؤكد على أهمية الوحدة الكوردية في مواجهة التحديات".

كما تطرق رئيس الوزراء في إقليم كوردستان إلى جهود تحقيق الوحدة بين الأطراف الكوردية في سوريا، مشيرًا إلى زيارة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إلى أربيل بدعوة من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وأوضح أن اللقاءات ركزت على تقريب وجهات النظر وحث الأطراف على حل الخلافات وضمان الحقوق المشروعة للشعب الكوردي.

واختتم حديثه قائلاً: "نأمل أن تسفر هذه الجهود عن واقع جديد يحقق تطلعات شعبنا في المنطقة".