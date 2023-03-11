من بوابة السليمانية.. حكومة كوردستان تشرع بنظام النافذة الواحدة غداً

شفق نيوز/ أعلن المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان سمير هورامي، يوم السبت، ان نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني سيعلن يوم غد بدء العمل بنظام النافذة الواحدة في عدة دوائر في محافظة السليمانية.

وقال هورامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "النظام جزء من المشروع الخدمي ويهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين وإنجاز المعاملات في الدوائر الحكومية بأسهل طريقة والقضاء على الروتين ومنع الفساد".

وأوضح هورامي أن "المرحلة الأولى ستنفذ في خمس دوائر خدمية في محافظة السليمانية ثم تغطي دوائر أخرى ، ومن المقرر أن ينفذ المشروع في المحافظات الأخرى والإدارات المستقلة".

وبين المتحدث باسم نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، أن "الفائدة تتمثل في أن يقوم المواطنون بتسليم معاملاتهم من خلال نافذة واحدة، والحصول على النتائج ، ثم يقوم الموظف بتنفيذ المعاملة بالكامل ولا يحتاج إلى مراجعة عدة غرف اخرى، وهذا كله ضمن اطار المشروع الخدمي الذي قدمه قوباد طالباني العام 2013 ضمن مجموعة من المشاريع الإصلاحية الخاصة بالحكومة الإلكترونية".