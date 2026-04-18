من بغداد.. أطول رجل في العراق يتحوّل إلى محط أنظار في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

زار أطول شخص في العراق، جبار قاسم، وهو من أهالي بغداد، مدينة السليمانية، في زيارة هي الثانية له، وسط اهتمام واسع من المواطنين الذين توافدوا لالتقاط الصور التذكارية معه.

ويبلغ طول جبار قاسم نحو مترين و31 سنتيمتراً، وهو من مواليد 1990، وتحديداً منطقة المدائن، ويعود سبب طوله الاستثنائي إلى خضوعه في سن الثامنة لعملية علاج ورم في الرأس، ما أدى إلى اضطراب في الهرمونات تسبب بزيادة ملحوظة في الطول.

ويواجه قاسم تحديات يومية بسبب طوله، إذ يرتدي حذاءً بمقاس 55، ما يضطره إلى تفصيل ملابسه وأحذيته بشكل خاص. كما يعاني من صعوبة في المشي لمسافات طويلة، فضلاً عن مشاكل أثناء التنقل داخل السيارات، حيث يضطر في كثير من الأحيان إلى الاستلقاء بسبب طوله.

وأعرب قاسم في حديث لوكالة شفق نيوز، عن سعادته بزيارة السليمانية، مبيناً: "هذه الزيارة هي الثانية لي، وأنا معجب جداً بأهل المدينة الذين يتميزون بحسن الضيافة والاحترام، فضلاً عن أجوائها الجميلة".

وأكد أنه يفضل الأكلات الكوردية، وخاصة الكباب، إلى جانب أطباق أخرى مثل الدولمة.

من جهتهم، عبّر عدد من المواطنين الذين التقوا بقاسم، عن إعجابهم بهذه الحالة الفريدة.

وقال المواطن أحمد كريم، وهو أحد سكان السليمانية، لوكالة شفق نيوز،: "هذه الحالة نادرة جداً ومميزة، ومن دواعي سرورنا أن نلتقط صوراً تذكارية مع شخص يُعد من أطول الأشخاص في العراق وإقليم كوردستان".

بدورها، قالت المواطنة شيلان محمد،:" لم نرَ من قبل شخصاً بهذا الطول، إنها تجربة مميزة، ونأمل أن يتم تسجيل أسمه ضمن المقاييس والمعايير الدولية للأرقام القياسية".

وأشار المواطن دارا حسين، إلى أن "وجود شخصية بهذه المواصفات في السليمانية يلفت الأنظار ويعكس تنوع الحالات الإنسانية، ونتمنى له التوفيق وأن يحظى باعتراف عالمي".

ورغم الإعجاب الكبير الذي يحظى به، أوضح قاسم، أن أكثر ما يزعجه هو بعض التعليقات غير اللائقة من قبل البعض.

وختم بالقول، إنه يسعى للتأقلم مع وضعه ومواصلة حياته بشكل طبيعي.

ويأمل مواطنون، أن يتم إدراج جبار قاسم ضمن سجلات الأرقام القياسية العالمية، كواحد من أطول الأشخاص على مستوى المنطقة، لما تمثله حالته من ندرة وتميز.